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        Altın Portakal Film Festivali eski çalışanları belediye önünde eylem yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:43
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        Altın Portakal Film Festivali eski çalışanları belediye önünde eylem yaptı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da 9 yıl önce Antalya Kültür Sanat Vakfı'nın (AKSAV) kapatıldığı gerekçesiyle işten çıkarılan çalışanlar, hak ve tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

        Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup, "Altın Portakal eylemde", "Altın Portakal emekçileri 9 yıldır çözüm bekliyor" pankartları açtı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Yüksel Doğan, konuyu görüşmek istedikleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten randevu alamadıklarını ileri sürdü.

        Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili soruları da yanıtsız bıraktığını belirten Doğan, "Yaklaşan film festivali nedeniyle, sanatçı dostlarımıza ve sanatsever Antalyalılara açık bir çağrıda bulunmaktayım. Emekten yana tavır alınız. İşçiden yana tavır alınız. Haklarını alamamış bu insanlar, Antalya'ya, Altın Portakal Film Festivaline uzun yıllar hizmet etmiş, içimizdeki insanlardır, komşularımızdır, sanat emekçileridir." dedi.

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