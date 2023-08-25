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        Antalya'da Geleneksel İbradı ve Ormana Üzüm festivalleri düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:18
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        Antalya'da Geleneksel İbradı ve Ormana Üzüm festivalleri düzenlenecek
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenen "Geleneksel Ormana Üzüm Festivali" ve "İbradı Üzüm Festivali", yarın bir dizi programla başlayacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde, İbradı Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen festivaller, 26 Ağustos-3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi düğmeli evleri ve gastronomisiyle alternatif turizmin Antalya'daki önemli adreslerinden İbradı, geleneksel üzüm festivallerine ev sahipliği yapacak.

        Ormana Mahallesi'nde yarın başlayacak 56. Geleneksel Ormana Üzüm Festivali ile 2-3 Eylül'de İbradı'da ve Eynif Ovası'nda yapılacak Geleneksel İbradı Üzüm Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Ormana Merkez Camisi'nde okutulacak Mevlitle başlayacak etkinliklerin kortejinde, Selçuklu Kervan Yürüyüşü canlandırılacak. İlk gün "En Güzel Üzüm Yarışması" ve "Fotomaraton Ödül Töreni" yapılacak. Program, Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'un konseriyle sona erecek.

        - İbradı'da Sümer Ezgü sahne alacak

        İlçe merkezinde 2 Eylül'de başlayacak "İbradı Üzüm Festivali"nin ilk gün programında ikramlar yapılacak, yarışmalar, gezilerin yanı sıra "En Güzel Üzüm Yarışması Ödül Töreni" gerçekleştirilecek.

        Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, festivalde konser verecek. Festival, 3 Eylül'de güzelliği ve yılkı atlarıyla dikkati çeken Eynif Ovası'nda devam edecek. Rahvan at yarışları, geleneksel Türk okçuluk faaliyetleri yapılacak.

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