Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü isimler sahne alacak
ANTALYA (AA) - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, ünlü isimlerin halk konserleriyle kutlanacak.
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde bayram hazırlığı günler öncesinden başladı.
Her ilçede programlar kapsamında akşam ünlü sanatçıların katılımıyla ücretsiz konserler düzenlenecek. Zafer Bayramı coşkusu, kent merkezi ve ilçelerdeki halk konserleriyle katlanacak.
Kentteki konser etkinliği 29 Ağustos'ta başlayacak. Konyaaltı Belediyesi tarafından organize edilen konserde, Candan Erçetin sahne alacak.
30 Ağustos'ta da kentin dört bir köşesinde sanatçılar sahneye çıkacak. Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Athena, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.
Alanya'da Koray Avcı, Kemer İlçe Stadı'nda Kıraç, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde İskender Paydaş, Gazipaşa Selinus Sahili'nde Manuş Baba, Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda Merve Özbey ve Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde Başkal müzikseverlere buluşacak.
Bazı ilçelerde ise yerel sanatçılar sahne alacak.