Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü isimler sahne alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü isimler sahne alacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, ünlü isimlerin halk konserleriyle kutlanacak.

        Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde bayram hazırlığı günler öncesinden başladı.

        Her ilçede programlar kapsamında akşam ünlü sanatçıların katılımıyla ücretsiz konserler düzenlenecek. Zafer Bayramı coşkusu, kent merkezi ve ilçelerdeki halk konserleriyle katlanacak.

        Kentteki konser etkinliği 29 Ağustos'ta başlayacak. Konyaaltı Belediyesi tarafından organize edilen konserde, Candan Erçetin sahne alacak.

        30 Ağustos'ta da kentin dört bir köşesinde sanatçılar sahneye çıkacak. Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Athena, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.

        Alanya'da Koray Avcı, Kemer İlçe Stadı'nda Kıraç, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde İskender Paydaş, Gazipaşa Selinus Sahili'nde Manuş Baba, Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda Merve Özbey ve Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde Başkal müzikseverlere buluşacak.

        Bazı ilçelerde ise yerel sanatçılar sahne alacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        Belediye başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Belediye başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kazakistan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Antalya'da konser v...
        Kazakistan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Antalya'da konser v...
        Antalya'da belediyenin aracından para çalan şüpheliler kaçtı
        Antalya'da belediyenin aracından para çalan şüpheliler kaçtı
        Kapısı açık unutulan otomobildeki para dolu torba çalındı
        Kapısı açık unutulan otomobildeki para dolu torba çalındı
        Kumluca'da yapımı tamamlanan futbol sahası hizmete açıldı
        Kumluca'da yapımı tamamlanan futbol sahası hizmete açıldı
        Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı