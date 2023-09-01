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        "2. Uluslararası Food Fest Antalya" kapılarını açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:24
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        "2. Uluslararası Food Fest Antalya" kapılarını açtı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "2. Uluslararası Food Fest Antalya" başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlen festival, "Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda kapılarını açtı.

        Festivalde coğrafi işaretli ürün tanıtımları, Michelin yıldızlı şefler ile workshoplar, panel, söyleşiler gerçekleştirdi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikteki konuşmasında, kentin her köşesinin ayrı bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Denizi ve kumsallarının yanı sıra Antalya'nın bir tarım şehri olduğunu belirten Şahin, "Antalya ve Türkiye turizmden çok gelir temin ediyor. Fakat hedefimiz bu geliri daha da arttırabilmek ve sadece para kazanmak değil. Turizmde her bir turist memnun ederek, ülkesine Türkiye'nin bir gönül, tanıtım elçisi olarak gitmesini sağlamak. Bunun için onların kalplerini kazanmak lazım. Onların kalplerine giden yol da midelerinden geçiyor. Midelerini de gerçekten güzel yemeklerimizle şenlendirmemiz gerekiyor." dedi.

        Bu nedenle Türk mutfağının tanıtımının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şahin, kentte yapılan tüm Türk yemeklerinin de en iyi şekliyle sunulması gerektiğini dile getirdi.

        Antalya'nın Türk turizminin amiral gemisi olduğunu ifade eden Şahin, "Antalya belki bir gastronomi şehri olabilir. Sadece Türk mutfağının değil, dünya mutfağının da en iyi örnekleri burada sergilenebilir. Bunu başarmış ve bundan ciddi gelir temin eden ülkeler, şehirler var. Antalya'da bunlardan biri olabilir." diye konuştu.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise festivalle Antalya'nın yerel mutfağıyla da tercih edilen bir kent haline geldiğini anlattı.

        Antalya'nın eşsiz lezzetlere sahip olduğuna dikkati çeken Böcek, "Antalya'mız bugün yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği tatil yerlerinden biriyse bunda mutfağımızın payı da çok büyüktür. Kentimizin değerlerine sahip çıkmak, onları daha güçlü kılmak ve geleceğe miras bırakmak için çıktığımız bu yolda ulaştığımız başarının mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından, katılımcılar eşliğinde Antalya'nın coğrafi işaretli ürün ve yemeklerinin sunumu yapıldı.

        Festival açılışında, ünlü şef Arda Türkmen söyleşi programı ve yemek sunumunu gerçekleştirdi.

        Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından konukların ağırlanacağı festival, 3 Eylül'e kadar devam edecek.

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