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        Antalya'da "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:30
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        Antalya'da "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" sona erdi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde bu yıl 56'ıncısı düzenlenen "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" tamamlandı.

        Dün başlayan festivalin son gününde, Eynif Ovası'nda 10. Rahvan At Yarışları organize edildi. Yarışlarda değişik kategorilerde dereceye giren at sahiplerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

        Ödülleri, İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İrem İlayda Doğan dağıttı. Dereceye giren atlardan birine binen Kaymakam Demirtaş vatandaşı selamladı.

        Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de kendi atıyla yarışmaya katılarak dereceye girdi.

        Konya'dan yarışmaya katılan ve "İthal A" kategorisinde birinci olan Yunus Emre Binici, ailelerinde rahvan at yarışlarına katılımın gelenekselleştiğini söyledi.

        Ayrıca festivalde geleneksel Türk okçuluk faaliyetleri, yemek ikramı ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

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