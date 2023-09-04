Korkuteli'nde grup yolunda asfaltlama yapılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Çomaklı ve Söbüce Mahallesi grup yolunda asfaltlama çalışmalarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, grup yolunu güvenli ve konforlu hale getirmek için altyapı çalışmalarını tamamladı.
Heyelan güçlendirme, büz ve şarampol çalışmalarını tamamlayan ekip, 10 kilometrelik yolda sathi kaplama ve asfaltlama çalışması başlattı.
Kırsal hizmetler sorumlusu İsa Akdemir ve Söbüce Mahalle Muhtarı Hüseyin Onuk, çalışmaları inceledi.