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        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, Edis konser verdi

        Bu yıl 671'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri kapsamında şarkıcı Edis konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:18
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        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, Edis konser verdi
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        Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen "Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı Güreşleri'nde dün küçük pehlivanlar karşı karşıya geldi.

        Güreş kapsamında akşam güreş sahası yanında Edis sahne aldı. Şarkıcı, seslendirdiği eserleriyle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

        Bugün ise büyükler ve başpehlivanlar er meydanında olacak. Kıran kırana mücadelenin ardından çeyrek finale kalanlar, yarın birincilik için mücadele edecek.

        Konser etkinliklerinde bugün akşam da şarkıcı Yıldız Tilbe, sahneye çıkacak.

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