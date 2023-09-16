Antalya'da tarla sulama hatlarına zarar verilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ekili alanların sulanmasında kullanılan boruların kesici aletlerle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.

Yeşilyayla Mahallesinde silajlık mısır yetiştiren bazı üreticiler, arazilerinin sulanması için kullandıkları hortumların tamamının kesici aletlerle kullanılamaz hale geldiğini fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Yeşilyayla Sulama Kooperatifi yöneticileri, üreticiler ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Yeşilyayla Mahallesine komşu Yelten'de yaşayan 6 üreticinin ekim yaptıkları arazilere giden tüm boruların spiral makinesiyle kesildiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre 150 bin liranın üzerinde zararın oluştuğu olayla ilgili üreticiler şikayetçi olurken, jandarma ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- "İki komşu mahalle arasında husumet çıkarılmaya çalışıldığını düşünüyoruz"

Yelten Mahalle Muhtarı Yetiş Özen, AA muhabirine, Yeşilyayla Mahallesi'ndeki olayda zarar gören 6 üreticinin de Yelten'de hayvancılık faaliyeti yapan kişiler olduğunu ifade ederek, sulama borularının bilinçli olarak kesildiğini, iki komşu mahalle arasında husumet çıkarılmaya çalışıldığını düşündüklerini söyledi.

Sulama hortumlarına zarar verilen üreticilerden Osman Tire ise hayvancılığın en büyük gider kalemlerinden biri olan kaba yem üretimi için komşu mahalleden arazi kiraladığını ve 9 yıldır bölgede silajlık mısır üretimi yaptığını anlattı.

Bu yıl 110 dekarlık araziye mısır ektiğini ve büyük emeklerle ürettikleri ürünler için kullandıkları borulara zarar verildiğine işaret eden Tire, "Güvenlik kuvvetlerinden bu eylemi yapan insanları en kısa sürede bulup cezalandırmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Yeşilyayla Sulama Kooperatifi Başkanı Halil Toker de bölgede 1500 üreticiye kooperatif olarak sulama hizmeti verdiklerini belirterek, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Toker, bölgede Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa gibi farklı yörelerden insanların üretim yaptığını ve bugüne kadar böyle bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Komşu köylülerimize yönelik yapılması, iki köy arasına husumet sokmaya yönelik bir olay gibi görünüyor. Köylerimiz geçmişten beri iyi ilişkileri olan köyler. Boruları zarar görenler de bizden hizmet alan, ücretini ödeyen ve yasal olarak faaliyet gösteren üreticiler. Maddi zarardan öte manevi olarak zarar gördüler."

Toker, olayı gerçekleştiren şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini kaydetti.