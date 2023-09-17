Bakan Yumaklı, Gazipaşa'daki İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda konuşlu İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA'lardan elde edilen görüntülerle ilgili bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda konuşlu İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA'lardan elde edilen görüntülerle ilgili bilgi aldı.

Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yumaklı, alandaki çalışmaların ardından Gazipaşa ilçesine geldi. Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda konuşlu olan İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, yangın söndürme faaliyetlerinde yararlanılan İHA'lardan elde edilen görüntülerle ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, burada konuşlu bulunan Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki BAYKAR tarafından geliştirilen yerli milli Bayraktar TB2 İHA, bölgedeki orman yangınlarını tespitte önemli rol oynuyor, müdahalenin daha hızlı yapılmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumunda olduğu ifade edildi.