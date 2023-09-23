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        Fenerbahçe, Alanya'ya geldi

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:17
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        Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.

        Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.

        Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.

        Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.

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