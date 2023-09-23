Fenerbahçe, Alanya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.
Giriş: 23.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:17
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.
Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.