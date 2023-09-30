Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını 44-19 yendi.
Giriş: 30.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:17
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını 44-19 yendi.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan mücadelenin ilk yarısını da Konyaaltı Belediyespor, 21-12 önde tamamladı.
Antalya ekibi, bu skorla EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseldi.