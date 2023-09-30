Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını 44-19 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını 44-19 yendi.

        Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan mücadelenin ilk yarısını da Konyaaltı Belediyespor, 21-12 önde tamamladı.

        Antalya ekibi, bu skorla EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
        Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Antalya İl Kongresi'nde konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Antalya İl Kongresi'nde konuştu:
        Altın Portakal'ın 60 yıllık tarihinde 3'üncü iptal
        Altın Portakal'ın 60 yıllık tarihinde 3'üncü iptal
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Antalya'da erkek cesedi bulundu
        Antalya'da erkek cesedi bulundu
        Antalya'da bir kişi arazide ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi arazide ölü bulundu