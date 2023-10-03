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        Antalya Ticaret Borsasında zeytin toplantısı yapıldı

        Antalya Ticaret Borsasında (ATB) yapılan toplantıda, zeytin ve zeytinyağının üretimi, pazarlanması ve markalaştırılması konuları masaya yatırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:25 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:25
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        Antalya Ticaret Borsasında zeytin toplantısı yapıldı
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        Antalya Ticaret Borsasında (ATB) yapılan toplantıda, zeytin ve zeytinyağının üretimi, pazarlanması ve markalaştırılması konuları masaya yatırıldı.

        ATB Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında yapılan toplantıda, zeytin ve zeytinyağının üretim maliyetleri, sıkım ücretleri, fiyatı işçilik sıkıntısı, pazarlanması ile zeytinyağındaki markalaşma çabaları değerlendirildi.

        Bülbül, Antalya'nın bu sene zeytinde "yok yılı" geçirdiğini ifade ederek, "Tek eksiğimiz birlikte hareket etmek. Zeytinimizi katma değerli şekilde nasıl değerlendirebiliriz buna yoğunlaşmalıyız." dedi.

        Zeytinde yüzde 50'ye yakın rekolte kaybı beklediklerini, bu nedenle zeytin fiyatlarının artacağını belirten ATB 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, "Dünyada zeytin üretiminde sıkıntı yaşanıyor, Fiyat yükseldikçe tağşiş oranı artıyor. Tüketici tağşişli yağ konusunda dikkatli olmalı." diye konuştu.

        Toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, 4. Meslek Komitesi üyeleri ve sektör paydaşları da katıldı.

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