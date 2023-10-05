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        Moskova'dan gelen heyet, Antalya'da iş insanlarıyla buluştu

        Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Antalyalı iş insanlarıyla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:41
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        Moskova'dan gelen heyet, Antalya'da iş insanlarıyla buluştu
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        Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Antalyalı iş insanlarıyla görüştü.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Ekonomi Bakanı Sergey Cheremin, Moskova-Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Alexey Yeroşin, Moskova Ticaret Odası Başkanı Vladimir Platonov, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Anastasia Sibileva, Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, belediye bürokratları, Antalyalı iş insanları ve dernek temsilcileri katıldı.

        Başkan Böcek, buradaki konuşmasında, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

        Rus turist hareketliğinin Antalya'da önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Böcek, "Eylül ayı sonu itibarıyla Antalya'da 2 milyon 894 bin turistle Rusya ilk sırada yer alıyor. Bunun yanında geçici ikamet eden ve yerleşik Rus vatandaşlar Antalya'da barış ve güven içerisinde yaşıyor." dedi.

        Ziyaretler ve dünyadaki birtakım siyasi gelişmelerin iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırdığını belirten Böcek, iki ülkenin birçok alanda birlikte hareket eden önemli ticari ortak haline geldiğini vurguladı.

        Ağustos ayında Moskova ziyareti sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Moskova Güney İdari Bölge Yönetimi arasında işbirliği protokolü imzalandığını aktaran Böcek, şöyle devam etti:

        "Protokol kapsamında birlikte çok önemli işler yapabileceğimize inanıyorum. Birlikte atacağımız adımlar ve projeler ile ülkelerimiz arasındaki başta ticaret hacminin büyüyeceğine ve kültürel faaliyetlerin daha da gelişeceğine inancım sonsuzdur. Bu vesile ile heyetinizin Antalyalı iş insanları ve sivil toplum örgütleri ile yapacağınız görüşmeleri ve buluşmaları şahsım ve belediyemiz olarak çok önemsiyoruz. Gerek bu ziyaretiniz gerekse gelecekte yapacağınız her türlü ziyaret ve ortak yapacağımız projelere sonuna kadar destek vermeye hazırız."

        Sürdürülebilir turizm, enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve daha birçok alanda ilişkileri güçlendirebileceklerini söyleyen Böcek, bunun sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin genel çıkarlarına hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

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