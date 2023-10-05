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        Antalya'da "Uluslararası Dans Festivali" düzenlendi

        Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Dans Festivali"nde katılımcılar ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:48 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:48
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        Antalya'da "Uluslararası Dans Festivali" düzenlendi
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        Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Dans Festivali"nde katılımcılar ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi.

        Finike Belediyesinin ev sahipliğinde Limaniçi Sahnesi'nde düzenlenen festivale, Kazakistan, İran ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri katıldı.

        Dansçılar, izleyicilere oyunlarıyla kültürel ve görsel şölen sundu.

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, konuşmasında, festivale katılan Kazakistan, İran ve Bulgaristan'ın halk oyunları gösterisi ve kültürel zenginlikleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Halk oyunlarının bir toplumun ruhunu ve kimliğini yansıttığını vurgulayan Geyikçi, "Bu festival bizlere farklı ülkelerin dans geleneklerini keşfetme ve küresel bir bağ kurma fırsatı sundu. Uluslararası Dans Festivali bu değerlerimizi daha da güçlendirmemize yardımcı oldu. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye olarak festivali organize etmek için büyük gayret sarf ettiklerini vurgulayan Geyikçi, aynı zamanda tüm misafirlere ve katılımcılara Finike'nin sıcak hoşgörüsünü sunabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

        Geyikçi, dans gösterisi ve konuşmaların ardından, halk oyunları ekiplerini belediyede ağırladı. Halk oyunları ekipleri ise Geyikçi'ye ülkelerinden getirdikleri yöresel kıyafet ve hediyeleri verdi.

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