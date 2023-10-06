Korkuteli'de kapalı devre sulama sistemi faaliyete geçti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Yukarıkaraman Mahallesi'nde kapalı devre sulama sistemi ile susuz kalan topraklar suyla buluşturuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 bin metrelik kapalı sistem sulama tesisinin ilk etabı tamamlandı.

Hattın 2 bin metresi üç aylık bir çalışmayla tamamlanırken çiftçiler, bahçeleri ve tarlaları için damlama sulama borularını döşedi.

Kapalı devre sulama sistemi sayesinde yıllardır vahşi sulama yöntemi ile sulama yapılan, bölgede hem ürün çeşitliliğinin hem de çiftçinin ekonomik refahının artması hedefleniyor.

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