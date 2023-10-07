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        Antalya'da kediye şiddet uygulayan çocuk gözaltına alındı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uyguladığı güvenlik kamerasıyla kaydedilen 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:02
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        Antalya'da kediye şiddet uygulayan çocuk gözaltına alındı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uyguladığı güvenlik kamerasıyla kaydedilen 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        Tahılpazarı Mahallesi'ndeki berber dükkanında çırak olarak çalışan M.A'nın iş yerindeki kediye tekme ve yumruk atarak şiddet uyguladığı tespit edildi.

        İş yeri sahibi Serdar Latif Mantıcı'nın şikayeti üzerine M.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Şiddete uğrayan kediyi iki yıl önce sahiplendiğini dile getiren dükkan sahibi Mantıcı, "Olay günü diğer çırağın araması üzerine buraya geldim. Kediyi yerde bitkin buldum. Hemen veterinere götürdük. Çok sayıda kırığı var, patileri ezilmiş, kafatasında çatlak var, iç kanama tehlikesi hala devam ediyor. Biz olayın ardından gerekli yerlere şikayette bulunduk." dedi.

        - Dernek başkanlarından iş yerine ziyaret

        Akdeniz Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Berrin Özkan ile Çevre ve Hayvan Dostları Derneği (ÇEHAYDER) Genel Başkanı Gamze Benzer de iş yerini ziyaret etti.

        Özkan, yaptığı açıklamada, yıllardır hayvan haklarıyla alakalı mücadele ettiklerini belirterek, "Ne yazık ki çok kötü bir olaya tanık olduk. Yasal sürecin takibini yapıyoruz. Bununla ilgili resmi kurumlardan gerekli desteği bekliyoruz." diye konuştu.

        Benzer ise dernek yönetimi olarak suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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