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        Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi

        İsrail'in Hayfa Limanı'ndan bölgedeki gerginlik nedeniyle erken ayrılan "Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 542 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:58
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        Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi
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        İsrail'in Hayfa Limanı'ndan bölgedeki gerginlik nedeniyle erken ayrılan "Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 542 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Hollanda bandıralı dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu ABD'li, Kanadalı, Hollandalı ve Belçikalı 2 bin 542 yolcu olduğu öğrenildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, bazıları da alışveriş yaptı.

        Geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.

        "Nieuw Statendam"ın Alanya ziyaretinin planlı olmadığı, Filistin-İsrail gerginliği nedeniyle rotasını değiştirdiği kaydedildi.

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