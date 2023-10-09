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        Hasan Subaşı, İYİ Parti'den istifa etti

        Eski Antalya belediye başkanı ve 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:08
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        Hasan Subaşı, İYİ Parti'den istifa etti
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        Eski Antalya belediye başkanı ve 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Subaşı, yaptığı açıklamada, iki dönem belediye başkanı ve geçen dönem de milletvekili olarak Antalya'ya hizmet ettiğini anımsattı.

        Subaşı, açıklamasında, "27. dönem milletvekilliği yaptığım ve tekrar adaylık talebinde bulunmadığım İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bir dönem önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

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