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        Gazipaşa'da avokado hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden avokado çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:19
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        Gazipaşa'da avokado hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden avokado çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S'nin bahçesinden 400 avokadonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlık şüphelisi 4 kişiyi ikametlerinde yakaladı.

        Çalınan 400 avokado sahibine teslim edildi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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