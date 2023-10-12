Gazipaşa'da avokado hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden avokado çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 12.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:19
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden avokado çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S'nin bahçesinden 400 avokadonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi 4 kişiyi ikametlerinde yakaladı.
Çalınan 400 avokado sahibine teslim edildi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.