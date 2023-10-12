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        Antalya'da yayaya çarpıp ölümüne neden olmakla suçlanan sürücüye 6 yıl hapis istemi

        Antalya'da bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü hakkında 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:15
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        Antalya'da yayaya çarpıp ölümüne neden olmakla suçlanan sürücüye 6 yıl hapis istemi
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        Antalya’da bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü hakkında 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Muratpaşa ilçesine bağlı Lara Caddesi'nde yaya kuaför Tarık Deniz’e (35) çarpıp olay yerinden kaçan sürücü Burak S. (31) hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede çakmağını yola düşüren Tarık Deniz'in yolun sağına park ettiği aracından inip yola çıktığında karşı istikametten gelen Burak S. yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaklaşık 10-15 metre savrulup yol kenarındaki direğe çarpıp olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

        Olay yerinden kaçan Burak S'nin ise kazadan bir süre sonra kolluk kuvvetlerine teslim olduğu anlatılan iddianamede ifadelerine yer verilen sanık Burak S. karşı şeritten gelen taksinin ışıklarının gözünü kamaştırdığı sırada bir çarpma sesi duyarak frene bastığını belirtti.

        Aracının en fazla 10 metre sonra durduğunu, yolun sol tarafında kaldırım üzerinde yatan erkeği görüp yanına gittiğini ve ardından 112 Acil Sağlık'ı aradığını belirten Burak S., konuşamadığı için telefonu maktul Tarık Deniz'in yanında bulunan kadına verdiğini, o an yaşadığı panik ve korku ile kaza yerinden ayrıldığını ifade etti.

        İddianamede, sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

        “Şüphelinin olaydan yaklaşık 2 gün sonra teslim olması karşısında, vücudundaki alkolün etkisinin geçmesini bekleyerek suçtan kurtarmaya yönelik saikle hareket ettiğinin değerlendirildiği ve böylelikle olay günü alkolün etkisi ile gerekli dikkat ve özeni de göstermeyerek kullanmış olduğu araç ile maktule çarpıp vefatına sebebiyet vermekle, bilinçli taksirle hareket ettiğinin değerlendirildiği ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır."

        Burak S.'nin, 'taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

        Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        - Olay

        Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde, 10 Haziran 2023 günü, saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde otomobilinin dörtlü sinyallerini yakarak araçtan inen Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak S.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası teslim olduğu polislerce gözaltına alınan Burak S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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