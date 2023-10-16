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        Antalya'da bir depoda 12 ton kaçak kahve ele geçirildi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde bir depoda 12 ton kaçak kahve ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:20
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        Antalya'da bir depoda 12 ton kaçak kahve ele geçirildi
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde bir depoda 12 ton kaçak kahve ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollardan temin edilen ve halk sağlığı için tehlike oluşturan tonlarca kahvenin imalathanede özel makineler kullanarak ünlü bir kahve markasına ait ambalajlarla paketlendiğini belirledi.

        Paketlenen sahte ürünlerin piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine imalathanenin de bulunduğu depoya operasyon düzelendi.

        Depoda 12 ton kaçak kahve, 2 paketleme makinesi, 2 baskı makinesi, 1 lazer yazı makinesi, 2 kompresör ve 21 bin koli ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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