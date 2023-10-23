Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tazelenme Üniversitesi'nde yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı

        Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YAÇUMER) sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı için açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tazelenme Üniversitesi'nde yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YAÇUMER) sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı için açılış töreni düzenlendi.

        YAÇUMER Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Tazelenme Üniversitesi'nin yaşlanmayı ve yaşlılığı bir tazelenme fırsatı olarak görenlerin adresi olduğunu belirtti.

        Üniversiteye katılımın yoğun olduğunu aktaran Tufan, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

        Törende Gönüllü Öğretim Üyesi Uzman Hiroshi Nakajıma salondaki öğrencilere "Zihinsel ve Fiziksel Egzersiz" yaptırdı. Egzersiz yapan öğrenciler salonda renkli görüntüler oluşturdu.

        Spor ve Kültür Şenliği'nde dereceye giren 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine ödülleri verildi.

        60+ Tazelenme Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Gönüllü Öğretim Üyesi Avukat Demir Durak'ın "Evlat Edinme" konulu dersiyle sona eren törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, İbradı Kaymakamı İbrahim Demirtaş, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen ile öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla karma sergi düzenlenecek
        Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla karma sergi düzenlenecek
        Antalya'da 2 dönüm orman yandı
        Antalya'da 2 dönüm orman yandı
        Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Antalya'da düzenlenecek "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı yapıl...
        Antalya'da düzenlenecek "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı yapıl...
        PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Antalya'da yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'da yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı