Tazelenme Üniversitesi'nde yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YAÇUMER) sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı için açılış töreni düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YAÇUMER) sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı için açılış töreni düzenlendi.

YAÇUMER Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Tazelenme Üniversitesi'nin yaşlanmayı ve yaşlılığı bir tazelenme fırsatı olarak görenlerin adresi olduğunu belirtti.

Üniversiteye katılımın yoğun olduğunu aktaran Tufan, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Törende Gönüllü Öğretim Üyesi Uzman Hiroshi Nakajıma salondaki öğrencilere "Zihinsel ve Fiziksel Egzersiz" yaptırdı. Egzersiz yapan öğrenciler salonda renkli görüntüler oluşturdu.

Spor ve Kültür Şenliği'nde dereceye giren 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine ödülleri verildi.

60+ Tazelenme Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Gönüllü Öğretim Üyesi Avukat Demir Durak'ın "Evlat Edinme" konulu dersiyle sona eren törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, İbradı Kaymakamı İbrahim Demirtaş, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen ile öğrenciler katıldı.