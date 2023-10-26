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        Antalyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 23:14 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:14
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        Antalyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), bir süre sonra yeniden takımıyla antrenmana çıktı.

        Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Öte yandan, Antalyaspor'un yeni başkanı Sinan Boztepe, bazı yönetim kurulu üyeleriyle antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle sahada bir araya geldi.

        Boztepe, RAMS Başakşehir maçında takıma başarı diledi.

        Akdeniz ekibi, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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