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        Antalya'da kahve fidanlarından verim alınmaya başlandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deneme amaçlı dikilen kahve fidanlarından ilk verimler alınmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:29
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        Antalya'da kahve fidanlarından verim alınmaya başlandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deneme amaçlı dikilen kahve fidanlarından ilk verimler alınmaya başlandı.

        Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, gazetecilere, Türk kahvesinin artık Türk topraklarından temin edileceğini söyledi.

        Özçelik, önceki yıllarda Gazipaşa'nın Kaledran Mahallesi'nde deneme amaçlı dikilen kahve bitkisinin meyve vermeye başladığını belirtti.

        Ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeyi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün de desteklediğini anlatan Özçelik, Gazipaşa çiftçisinin çok hızlı bir şekilde kahveyi yetiştirip hasadına başladığını ve ülke ekonomisine de ekonomik kazanç sağladığını ifade etti.

        Kahvenin katma değerinin yüksek bir ürün olduğuna dikkati çeken Özçelik, "Dünya markası kahveler için artık uzaklara gitmemize gerek yok. Bölgemizin şartlarına uygun bir şekilde kahve bitkimiz yetişiyor. İlçede yetiştirilen kahve bitkisinin meyveleri toplanıp hasat edilmeye başlandı." diye konuştu.

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