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        Antalya'da sağanak etkili oluyor

        Antalya'da başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:01
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        Antalya'da sağanak etkili oluyor
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        Antalya'da başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor onlar yaşardı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altına sığındı.

        Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yağışlar, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

        Yağışlar 6 Kasım'a kadar aralıklarla devam edecek.

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