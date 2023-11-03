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        Antalya'da 2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali başladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:58
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        Antalya'da 2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali başladı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

        Antalya'da 25 ülkeden Yörük ve Türkmenlerin katılımı ile düzenlenen festival, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Buradaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı-Karaalioğlu Parkı arasında temsili Yörük göçü yapıldı.

        Festivale katılan ülkelerden gelen Yörük ve Türkmenlerin develer üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldığı Yörük göçüne Antalyalılar ve turistler ilgi gösterdi.

        Festival kapsamında, atlı ve okçuluk gösterilerinin yanı sıra dokumacılık, dericilik, bıçakçılık ve keçecilik gibi el sanatları tanıtılacak. Çeşitli konserlerin düzenleneceği, yerel kültür ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılacağı festivalde Yörük geleneğini tanıtan etkinlikler yapılacak.

        Festival, 5 Kasım'da sona erecek.

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