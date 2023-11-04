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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:20 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:20
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:SüleymanEvcilmen

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Akif Kabak,

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Ceren Karagöl, White, Samedy, Hande Korkut, Markova (Merve İzbilir, Derya Cayırgan)

        Türk Hava Yolları: Bergmann, Sıla Çalışkan, Vasilantonaki, Dicle Nur Babat, Kübra Akman, Ryk (Melis Yılmaz, Fernanda, Şeyma Ercan, Buse Kayıcan Sonsırma

        Setler: 25-15, 25-19, 27-29, 26-24

        Süre: 138 dakika (30, 33, 40, 35 )

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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