Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:SüleymanEvcilmen

Hakemler: İsmail Yıldırım, Akif Kabak,

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Ceren Karagöl, White, Samedy, Hande Korkut, Markova (Merve İzbilir, Derya Cayırgan)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Sıla Çalışkan, Vasilantonaki, Dicle Nur Babat, Kübra Akman, Ryk (Melis Yılmaz, Fernanda, Şeyma Ercan, Buse Kayıcan Sonsırma

Setler: 25-15, 25-19, 27-29, 26-24

Süre: 138 dakika (30, 33, 40, 35 )

ANTALYA

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