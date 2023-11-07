Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Hacet Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde belirlenemeyen nedenle yanmaya başlayan seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, durumu fark ederek aracı durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.