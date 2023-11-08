Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Antalya DOB "Şekeronya" oyununu sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Şekeronya" isimli müzikli çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çocuk oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında 11 Kasım Cumartesi saat 14.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Zeynep Ergüven'in yazdığı, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eser, Fatih Şanal tarafından sahneye konuluyor.

Eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Özkan imzasını taşıyor.

Oyunda, ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu "Fırıldak"ın eve dönüş hikayesi anlatılıyor.

Eserde, "Fırıldak"ı Sinem Seçil Baddal, "Zeytin"i Betül Uzunoğlu Oruç, "Tombiş"i Enis Ok, "Karabaş"ı Ercan Uğur, "Kırmızı Başlıklı Kız"ı Heyecan Yakan, "Kurt"u Yalçın Ünsal, "Soprano Horoz"u Meriç Karataş ve "Büyücü"yü Tuğçe Oğuzülgen canlandıracak.

Sahnede solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik edecek.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.