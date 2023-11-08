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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden renkli etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:13
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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden renkli etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında Antalya Müzesi'nin kayıtlı koleksiyonerlerinden avukat Bahadır Kalaycı'nın koleksiyonundan oluşturulan "Cumhuriyet Sergisi", Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Küratörlüğünü Zübeyde Yavuz'un üstlendiği "100. yıla özel 100 eser" temalı sergi, festival sonuna kadar 09.30-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

        Antalya tarihi araştırmalarının öncü ismi ve Antalya Müzesi'nin kurucusu Süleyman Fikri Erten'in çektiği fotoğraflardan oluşan "Eski Antalya Sergisi", Cumhuriyet Meydanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Erten'in, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllara ait olan ve Antalya Müzesi arşivinde yer alan fotoğraflarının geniş kitlelerle paylaşılması hedeflenen sergi, 12 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

        Fotoğraf sanatçısı Adem Meleke'nin "Antalya'nın Yörükleri" isimli sergisi ise Antalya Arkeoloji Müzesi bahçesinde sergilendi.

        Kentte yaşamını sürdüren yörüklerin fotoğraflarından oluşan sergi, festival sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

        - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu söyleşi programına katıldı

        Festival kapsamında, kentin çeşitli noktalarında yapılan söyleşi programları da devam etti.

        Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Dosta Doğru" isimli söyleşi programıyla vatandaşlarla buluştu.

        Dokumapark Festival Alanı'nda gerçekleşen söyleşide, vatandaşlar merak ettikleri soruları Hatipoğlu'na sorma imkanı buldu.

        Prof. Dr. Ahmet Ögke ise "Elmalılı Vahib-i Ümmi Divanı Okumaları" programıyla Antalya Mevlevihane Müzesi'nde söyleşi gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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