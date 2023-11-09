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        Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı

        Antalya'da 100'den fazla polisin katılımıyla iki mahallede narkotik operasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:43 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:03
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        Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı
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        Antalya'da 100'den fazla polisin katılımıyla iki mahallede narkotik operasyonu düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

        Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 100'den fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

        Polis ekipleri, baskında silah, mermi, para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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