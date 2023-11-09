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        Alanya'da evinde fenalaşan Rus hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan yerleşik Rus vatandaşı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 22:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 22:36
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        Alanya'da evinde fenalaşan Rus hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan yerleşik Rus vatandaşı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Rusya uyruklu Andrei Bezhan (40), evinde rahatsızlandı.

        Eşinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Bezhan'ı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Bezhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bezhan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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