Alanya'da evinde fenalaşan Rus hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan yerleşik Rus vatandaşı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Rusya uyruklu Andrei Bezhan (40), evinde rahatsızlandı.

Eşinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Bezhan'ı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bezhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bezhan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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