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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde dijital enstalasyon sergisi Hıdırlık Kulesi'ne yansıtıldı

        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, sanatçı Mert Onaran'ın kentin tarihi değerlerini içeren dijital enstalasyon sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 22:56
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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde dijital enstalasyon sergisi Hıdırlık Kulesi'ne yansıtıldı
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        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, sanatçı Mert Onaran'ın kentin tarihi değerlerini içeren dijital enstalasyon sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da etkinlikler devam ediyor.

        Festival kapsamında kentin simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'nde sanatçı Mert Onaran'ın dijital enstalasyon sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergide, kentin kültürel ve tarihi değerleri 3D video haritalama (mapping) yöntemiyle kuleye yansıtıldı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, izleyenler cep telefonlarıyla fotoğraflar çekip görüntü aldı.

        Vatandaşlardan Burhan Güçmen, festivali yakından takip ettiğini ve kentin çeşitli noktalarındaki etkinliklere katıldığını söyledi.

        Sergiyi oldukça etkileyici bulduğunu dile getiren Güçmen, "Şehrin her tarafından bu tarz etkinlikler görmek bizi çok mutlu etti. Hepsine ilgiyle katılmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel bir gösteri. Antalya'nın tarihi anlatıyor. Tarihsel olarak öğretici ve düşündürücü, memnuniyetle izledik." diye konuştu.

        Nurbanu Doğan ise "Serginin kuleye yansıtılması, tarihi anlatması ve deniz manzarasıyla muhteşem bir görüntü ortaya çıktı, çok beğendik." dedi.

        Sergi, festival kapsamında 12 Kasım'a kadar her gün saat 18.00 ile 24.00 arasında gösterilecek.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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