Bakan Işıkhan, Akdeniz Üniversitesinde mesleki iş birliği protokolü imza töreninde konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent arasındaki mesleki iş birliği protokolünü imzaladı.

Bakan Işıkhan, Rektörlük Senato Odasında Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da katılımıyla imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Çalışma hayatının en önemli kilit noktalarından birinin de istihdamı artırmaya yönelik çözüm odaklı politikalar geliştirmek olduğunu belirten Işıkhan, "İstihdam artışı kadar önemli bir diğer konu ise nitelikli iş gücü oluşturabilmektir" dedi.

Mesleki eğitim programlarıyla piyasanın ve işverenin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip iş gücü yetiştirme gayreti içerisinde olduklarına dikkati çeken Işıkhan, "İmzalayacağımız bu protokolle temel hedefimiz alanında yetkin ve saygın üniversitelerimizle ve Teknokent yönetimleriyle, mesleki eğitim alanında işbirliği sağlayarak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmeye yönelik bir eğitim modelini hayata geçirmek. Bu çerçevede her coğrafi bölgede en az bir üniversite ile işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çalışma hayatına atılacak gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların yapmak istedikleri işi bizzat mutfağında öğrenmesini istediklerini kaydeden Işıkhan, "Dolayısıyla, özellikle Akdeniz Üniversitesi gibi değerli üniversitelerimiz başta olmak üzere oda, borsa ve sanayi birliklerinin de dahil olduğu sosyal paydaşlarımızın bu alandaki desteklerini çok önemsiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki işbirliği, güç birliği ve ortak aklın olduğu yerde başarı, çözüm ve katma değer vardır. İmzaladığımız bu protokol ortak akıl ve işbirliğine çok iyi bir örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Çalışma hayatı ve iş gücü piyasasının geleceğini ilgilendiren bu konuda akademi camiasının inisiyatif alarak sorunların çözümüne katkıda bulunmasının memnuniyet verici olduğunu anlatan Işıkhan, "Daha donanımlı, üretken ve alanında yetkin bir iş gücü profili oluşturarak hem çalışma hayatına hem de geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye'sine katkıda bulunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da protokolün özellikle öğrenciler için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Antalya Teknokent Müdürü İbrahim Yavuz da katıldı.

Bakan Işıkhan, kentteki programları kapsamında Antalya Valisi Hulusi Şahin'i de ziyaret etti.