Antalya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botta, 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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