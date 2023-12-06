Profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturan 27. Golf Mad Turnuvası, Antalya'da başladı.

Golf Mad tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 23 ülkeden 43'ü profesyonel 172 golfçü mücadele ediyor.

Dört gün sürecek organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Turnuvaya, profesyonel golfçü Simon Dyson, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Dora, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, turizmci Mehmet Aygün ve Fesih Tamince gibi amatör golfçüler de katılıyor.

Organizasyon sorumlusu Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvayı dereceyle bitiren profesyonel golfçülerin toplam 60 bin avroluk ödülün sahibi olacağını belirtti.

Kara, ayrıca amatör golfçülere Cullinan Otel'de konaklama ile Pegasus Havayolları'na ait uçak bileti ödülleri olduğunu kaydederek, "Kış döneminde bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanan turnuvada, profesyonel golfçülerden 6 kez Avrupa şampiyonu olmuş Simon Dyson ve Avrupa turunda şampiyonluk yaşamış olan İrlandalı Damian Mcgrane de burada yarışacak." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 9 Aralık Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.