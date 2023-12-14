Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cüneyt Avcı'nın kullandığı 07 GPJ 31 plakalı motosiklet, Saray Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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