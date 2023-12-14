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        Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin 7'ncisi düzenlenecek

        Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi, 15 Aralık'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:16
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        Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin 7'ncisi düzenlenecek
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        Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi, 15 Aralık'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Türkiye’nin birçok şehrinden bilişim gönüllülerinin aynı çatı altında toplanacağı zirve, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "Teknoloji ve Bilişim Yüzyılı" temasıyla yapılacak.

        Zirvede milli teknoloji hamlesi, savunma sanayi teknolojileri, yapay zeka, eğitim teknolojileri, blockchain teknolojisi, yerli yazılım teknolojileri konuları ele alınacak.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bilişim Zirvesi'nde bilişim sektöründeki profesyonelleri, akademisyenleri, bilişim kuruluşlarını bir araya getirerek öğrencilerle buluşturmayı ve zirve sonrasında katılımcıların dünya bilişim gündemini tartışan ve üreten bir dinamik oluşturmalarını amaçladıklarını belirtti.

        Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirvede Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve bilişim sektörünün önde gelen isimleri ağırlanacak.

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