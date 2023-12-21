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        Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 23:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:53
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        Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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