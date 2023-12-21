Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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