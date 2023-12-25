Antalya'da sokak ve caddelerde kurakçıl peyzaj projeleri uygulanıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki peyzaj çalışmalarını daha az su isteyen ve uzun ömürlü bitkilerle gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki peyzaj çalışmalarını daha az su isteyen ve uzun ömürlü bitkilerle gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesine karşı kent genelinde kurakçıl peyzaj projeleri yaygınlaştırılıyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin işlek caddelerinden biri olan, Konyaaltı Caddesi'nde kurakçıl peyzaj çalışması yaptı. Yaklaşık bin metrekarelik bir alanda doğal volkanik taşlar ve modern peyzaj ekipmanları kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nde görevli Peyzaj Mimarı Teslime Yanar, peyzaj çalışmalarında hem az su isteyen hem de uzun ömürlü bitki türlerini tercih ettiklerini belirtti. ​​​​​​​