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        Antalya'da kayıp olarak aranan Rus turist ormanda ölü bulundu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde kayıp olarak aranan Rus kadın turist, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:35
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        Antalya'da kayıp olarak aranan Rus turist ormanda ölü bulundu
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde kayıp olarak aranan Rus kadın turist, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra geri dönmeyen ve üç gündür AFAD koordinesinde arama ve kurtarma ekiplerince aranan Rus turist Nadezhda Yarygina'nın (40) Kirişçiler bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda önce cep telefonuna ulaşıldı.

        Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Yarygina'yı telefonun bulunduğu yakın bir noktada ormanlık alanda hareketsiz halde buldu.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yarygina'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan incelemenin ardından cenaze Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

        Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ve 4 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıkan Nadezhda Yarygina'nın geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunulmuş, turistin yürüyüşe gittiği Çalış Tepesi bölgesinde 10 Ocak'ta arama çalışması başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri

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