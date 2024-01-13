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        Antalya'da kayıp olarak aranan Rus turistin ormanda ölü bulunmasına ilişkin açıklama:

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Kemer ilçesinde kayıp olarak aranan Rus kadın turistin ölü bulunmasına ilişkin şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:04
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        Antalya'da kayıp olarak aranan Rus turistin ormanda ölü bulunmasına ilişkin açıklama:
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        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Kemer ilçesinde kayıp olarak aranan Rus kadın turistin ölü bulunmasına ilişkin şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemer ilçesindeki bir otelde konaklayan Rus uyruklu Nadezhda Iarygına'nın 8 Ocak'ta otelden çıkış yapması gerektiği ve otel yetkililerinin kendisine ulaşamaması üzerine kayıp kadınla ilgili gerekli araştırmalara başlandığı belirtildi.

        Rus turistin 4 Ocak'ta tek başına Çalış Tepesi istikametine yürüdüğünün görüldüğü, AFAD ekiplerince yapılan arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kayıp şahıs dün sırtüstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü gibi kişisel eşyalarıyla birlikte boş uyku hapı kutularıyla ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanmadığı görülmüştür. Ayrıca kadının odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu bulunmuştur."

        Açıklamada, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

        - Olay

        Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan ve 4 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıkan Nadezhda Iarygına'nın geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunulmuş, turistin yürüyüşe gittiği Çalış Tepesi bölgesinde arama çalışması başlatılmıştı.

        AFAD koordinesinde aranan Rus kadının Kirişçiler bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda önce cep telefonuna ulaşılmış, bölgede yapılan çalışmada ormanlık alanda hareketsiz halde cesedi bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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