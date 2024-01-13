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        Spor turizmi organizasyonu Winter League Convention 2024, Antalya'da sona erdi

        Çeşitli ülkelerden spor profesyonellerini buluşturan Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 23:33 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:04
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        Spor turizmi organizasyonu Winter League Convention 2024, Antalya'da sona erdi
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        Çeşitli ülkelerden spor profesyonellerini buluşturan Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da tamamlandı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 10 Ocak'ta başlayan etkinlikte, dört gün boyunca çeşitli futbol konuları ele alındı.

        Son gün oturumlarının konuklarından Rumen eski futbolcu ve teknik direktör Ioan Lupescu, Suudi Arabistan'ın Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar gibi yıldız futbolcuları rekor rakamlarla transfer ederek, aslında futbol akademisine yatırım yaptığını söyledi.

        Lupescu, gelecekte diğer ülkelerin de bu konuyu gündemlerine almak zorunda kalacağını ifade etti.

        Ümraniyespor Futbol Akademi Direktörü Fatih İbradı da çocukların 5 yaşında futbola başlaması gerektiğini, eğitimde 10 bin saati 18-19 yaşında doldurmanın yeni yıldız oyuncuların çıkması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        Altınordu Futbol Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ise altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, kendileri gibi birkaç kulüp daha olması halinde Türk futbolunda geleceğe daha olumlu bakılabileceğini savundu.

        Karabağ FK Direktörü Aftandil Hajiyev de futbolda başarının akademiden geçtiğini vurguladı.

        WLC Operasyon Direktörü Ayhan Gökdemir, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın üçüncüsünü Antalya'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Antalya'nın turizmine katkı sunmak istediklerini aktaran Gökdemir, WLC'yi her yıl geliştirerek sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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