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        Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonu kapsamında aranan zanlı yakalandı

        Antalya'da, "Çukur Çetesi"ne yönelik yürütülen ve 25 kişinin tutuklandığı Kafes-24 operasyonu kapsamında aranan firari, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:34
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        Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonu kapsamında aranan zanlı yakalandı
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        Antalya'da, "Çukur Çetesi"ne yönelik yürütülen ve 25 kişinin tutuklandığı Kafes-24 operasyonu kapsamında aranan firari, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 25 Aralık 2023'te başlatılan "Kafes-24" operasyonu kapsamında, firari F.T'nin yakalanması için titiz çalışma yapıldı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Antalya'da,"Çukur Çetesi"ne yönelik Kafes-24 operasyonunda 43 zanlı gözaltına alınmış, 29 Aralık'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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