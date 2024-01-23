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        Antalya'da falezlerden düşen kişi yaralandı

        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 23:14 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:14
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        Antalya'da falezlerden düşen kişi yaralandı
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        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Mehmet Ş, parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında üzerine çıktığı falezlerden kayalık zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

        Kayalık alana ip yardımıyla inen ekipler, uzun uğraşlar sonunda sedyeye aldıkları yaralıyı ambulansa taşıdı.

        Ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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