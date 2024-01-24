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        Kemer'de jandarma, orman ekibine trafik eğitimi verdi

        Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timince yürütülen "Trafikte Güvendeyim Projesi" kapsamında orman işletme ekibine eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:20
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        Kemer'de jandarma, orman ekibine trafik eğitimi verdi
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        Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timince yürütülen "Trafikte Güvendeyim Projesi" kapsamında orman işletme ekibine eğitim verildi.

        Jandarma ekipleri, proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların karıştığı kazaların ve bundan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların azaltılması amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor.

        Kemer Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen programda, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü, Ulupınar Orman İşletme Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli personele yönelik trafik eğitimi verildi.

        Eğitimde, hız sınırı, emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, geçiş üstünlüğü konuları ve diğer trafik kurallarının önemi anlatıldı.

        Katılımcılara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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