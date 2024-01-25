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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:49
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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Deniz Mahallesi 126 Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki Neslihan Ertuna (64) ve oğlu Tuna Ertuna'nın (25) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına uykuda yakalanan Ertuna ailesi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

        Dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale edildi.

        Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen anne ve oğlu yanan evleri için gözyaşı döktü.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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