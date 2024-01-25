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        Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen, sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, hizmetleri yerinde incelemek için sağlık kurumlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:37
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        Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen, sağlık kuruluşlarını ziyaret etti
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        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, hizmetleri yerinde incelemek için sağlık kurumlarını ziyaret etti.

        Bir süre önce göreve başlayan Ekingen, müdürlüğün ek binalarını, Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Muratpaşa 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Semt Poliklinikleri ve 112 Acil ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Teknik Destek Merkezini gezdi.

        Sağlık personelleriyle tanışarak, sohbet eden Ekingen, Antalya Şehir Hastanesinin acil servisinde ve polikliniklerinde verilen sağlık hizmetlerini inceledi.

        Tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ekingen, görüntüleme merkezini ve ameliyathaneleri de gezdi, hastane yönetimiyle toplantı yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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