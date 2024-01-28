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        Kemer'de ak pelikan görüldü

        Afrika'ya göç eden ak pelikan, Kemer ilçesinde görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:43
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        Kemer'de ak pelikan görüldü
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        Afrika'ya göç eden ak pelikan, Kemer ilçesinde görüldü.

        Kiriş Mahallesi'ndeki Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktada ak pelikan görüntülendi.

        Kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, AA muhabirine, Bern Sözleşmesi'ne göre kesin koruma altında olan ve avlanması da yasak olan ak pelikanın Afrika'ya göç yolunda dinlenmek amacıyla Kemer'i tercih ettiğini belirterek, birkaç gün içinde göç yoluna devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

        Ak pelikan, bölge halkının yanı sıra turistlerin de ilgi odağı oldu.

        Ağva Deresi'nde geçen yıl da flamingolar görülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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