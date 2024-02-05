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        Manavgat'ta geçen ay çeşitli suçlardan aranan 112 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen ay haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 170 kişiden 112'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:30 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:30
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        Manavgat'ta geçen ay çeşitli suçlardan aranan 112 kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen ay haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 170 kişiden 112'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 170 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerden 112'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda, bir ruhsatsız silah, silaha ait fişekler ele geçirildi.

        Asayiş uygulamalarında, çeşitli hırsızlık suçlarından 21 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kumar oynatıldığı belirlenen 2 işyerine ve 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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