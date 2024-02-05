Manavgat'ta geçen ay çeşitli suçlardan aranan 112 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan bu kişilerden 112'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda, bir ruhsatsız silah, silaha ait fişekler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 170 kişi yakalandı.

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